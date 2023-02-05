اللواء طارق نصير: المواطن المصرى يتصدر أولويات أجندة «حماه الوطن»

اجتمع النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مع ممثلي لجنة أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب برئاسة الدكتورة ناريمان الرفاعي، لمناقشة خطة الأمانة في دعم المواطن المصري البسيط َ خلال المرحلة القادمة، بحضور الدكتور سمير الفقي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال "نصير"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي َ يسعى دائمًا للاهتمام بمحدودي الدخل، ولعل مبادرة حياة كريمة خير دليل، وعلى سبيل المثال تنمية صعيد مصر الذي كان مهمشًا لسنوات حتى أصبح الحلم واقعًا.

اجتماع لجنة أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن

وأضاف أن حماه الوطن ساهم بشكل كبير في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مقرات مراكز الأمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن أهمها دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وتدريب المرأة المعيلة والفتيات على كافة الحرف.

وطالب أمين عام الحزب بالاهتمام بالأسر الفقيرة، ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ناريمان الرفاعي، إن ن الحزب يستهدف خلال المرحلة المقبلة تبني خطة سنوية ونصف وربع سنوية بالتعاون مع برامج وزارة التضامن الاجتماعي المستهدفة، ومنها الاهتمام بملف المشردين وذوي الهمم وكبار السن، والعمل على تقديم كافة سبل الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مثل كارت الخدمات المتكاملة وحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على قرض حسن، وتركيب الأطراف الصناعية مجانًا.

اجتماع لجنة أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن

وأضافت: كما يسعى الحزب لإقامة معارض مشتركة بين وزارة التضامن و مراكز الأمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، والمساعدة في إجراء عمليات على نفقه الدولة لغير القادرين، والاهتمام بالقوافل الطبية لمتابعة الحالة الصحية أولًا بأول.

وتابعت: وكذلك الاهتمام بعمل جلسات للتخاطب للأطفال، ودورات تأهيل وتقديم الدعم والاستشارات لأسرهم، وصرف المساعدات العينية والمالية، وإنشاء قاعدة بيانات للانضمام إلى منظومة تكافل وكرامة، وكارت الخدمات المتكاملة.

وكشفت أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، عن إنشاء منظومه إليكترونية مركزية لربط جميع الوحدات للمساعدة بشكل سريع في التسجيل الفوري للخدمات التي تقدمها أمانة التضامن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

اجتماع لجنة أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن

وأشارت إلى أن الأمانة تستعد لعمل دورات تدريبية شامله لتنمية الأسرة المصرية، وإلاسراع في الانتهاء من تشكيل أمناء التضامن الاجتماعي في المحافظات والمراكز والقرى، لتتماشى مع دور الحزب في المرحله القادمة، على أن يكون المواطن المصري رقم واحد فى اهتمامات حزب حماه الوطن.