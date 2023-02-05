الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

معين الشعبانى يبحث عن الفوز الأول مع سيراميكا كليوباترا على حساب إنبى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا تعادل في أخر مبارياته مع بيراميدز

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق انبي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

 

سيراميكا كليوباترا بقيادة التونسي معين الشعباني يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 4 انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز والهزيمة أمام فيوتشر وسموحة ويسعى معين الشعباني لتحقيق فوزه الأول مع سيراميكا ليكون نقطة الانطلاق للمنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري.

 

وحرص الشعباني على تجهيز لاعبي فنيا وبدنيا وطالبهم بعدم الاستهانة بفريق انبي الذي يقاتل للخروج من كبوته وأكد لهم أن مباراة اليوم تمثل مفترق طرق للفريق الذي يملك امكانات كبيرة .

 

 على الجانب الأخر يحتل انبي المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارت و4 تعادلات و9 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وجمع ثلاث نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالفوز على فاركو والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر وسموحة ومباراة اليوم هى الأولى لتامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولي الذي تولى المسئولية بعد رحيل طلعت يوسف .

 

وتعاقد انبي مع ثلاثة لاعبين فقط في يناير الماضي وهم رضا السيد حارس الداخلية وعمرو مرعي مهاجم المصري  وباسم عادل مدافع منتخب السويس وستكون مهمة تامر مصطفى صعبة في ظل تواضع نتائج الفريق الذي أصبح مهددا بالهبوط لذلك تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريق البترولي الذي يسعى لتصحيح أوضاعه والحصول على النقاط الثلاث .

 

يدير المباراة السيد منير ويساعده السيد حسن وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا انبى التونسي معين الشعباني تامر مصطفى

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