الاتحاد السكندرى يستضيف الإسماعيلى فى مواجهة جماهيرية ببطولة الدورى

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم الأحد مواجهة جماهيرية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين و6 هزائم وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع الزمالك والمقاولون ويسعى لمواصلة نتائجه الايجابية ودخول المربع الذهبي.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لاتحاد اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح وجافين كيزيتو وخالد صبحى ومحمود علاء وصبري رحيل وعبد الله نصيب ومورو ساليفو وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز ومحمد محمود وأحمد عادل ميسي وعبد الغني محمد وناصر ناصر وأوستن أموتو وأحمد عيد وكريستوفاو مابولولو .

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات و8 هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على الداخلية والتعادل مع طلائع الجيش وأسوان ويسعى للفوز للابتعاد عن مثلث الهبوط.

أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم ومحمد نصر وباهر المحمدي وكريم عرفات ومحمد دسوقي وأحمد محسن وكريم الديب ومحمد مخلوف ومحمد حسن وسيرجي أكا وعماد حمدي ومحمد بيومي وعمر طارق الوحش وأحمد مدبولي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عزازي ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.