الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس: بوتين لم يهددنى أو يتوعد ألمانيا خلال المحادثات الهاتفية

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يهدده ولم يهدد ألمانيا"، خلال المحادثات الهاتفية.


وقال شولتس، في مقابلة نشرت يوم السبت، مع صحيفة Bild am Sonntag، عندما سئل عما إذا كان الرئيس الروسي قد قام بتهديده عبر الهاتف: "كلا، بوتين لم يهددني، ولم يهدد ألمانيا".

 

في الوقت نفسه، شدد رئيس الحكومة الألمانية على أنه في المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، تظهر "وجهات نظر مختلفة تماما" حول الوضع الحالي في أوكرانيا بوضوح شديد.

 

وحول مسألة تسليم الدبابات إلى كييف، أشار شولتس، إلى أن "ألمانيا ستحافظ على هدوئها وستواصل تقييم جميع القرارات بعناية شديدة في المستقبل".

 

وقال المستشار الألماني: "أي شيء آخر سيكون مهملا وخطيرا للغاية"، وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على أن الأسلحة الغربية ستستخدم فقط على الأراضي الأوكرانية، وأن روسيا لن تتعرض للهجوم من قبلهم على أراضيها، أجاب أن "هناك إجماعا على هذا الأمر".

 

وفي وقت سابق، نشرت صحيفتا "التلجراف" و"ديلي ميل" البريطانيتان، كلام رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، من الفيلم الوثائقي "بوتين ضد الغرب"، الذي أدلى فيه رئيس مجلس الوزراء البريطاني السابق بمزاعم بأن بوتين خلال "محادثة هاتفية طويلة جدا وأكثرها استثنائية" في فبراير 2022، يزعم أنه حاول بث الخوف في النفوس ردا على التحذيرات بشأن عدم جواز بدء عملية في أوكرانيا.

 

ومن جانبه قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن كلام جونسون عن "التهديدات" المزعومة بالصواريخ من الرئيس الروسي في محادثة هاتفية "كذبة".

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