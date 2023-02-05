حريق هائل إثر خروج قطار عن مساره بولاية أوهايو الأمريكية

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره في ولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.

كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم، وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.