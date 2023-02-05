الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اصطدام طائرتين بمطار نيوارك ليبرتى الدولى فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية

اصطدام طائرتين بمطار
اصطدام طائرتين بمطار نيوارك ليبرتي

اصطدمت طائرة لدى هبوطها بأخرى، كانت تستعد للإقلاع في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيما لم يسفر الحادث عن ضحايا وفق تأكيد السلطات.

الطائرتان تابعتان لشركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، والتي أكدت أنه خلال تحرك طائرة لم تكن تحمل ركابًا من أجل الاستقرار في موقعها عند البوابة C125 اصطدمت  بطائرة أخرى كانت تستعد للإقلاع عند البوابة C126.

وأوضحت الشركة، أن الاصطدام تركز في جناحي الطائرتين، وأن طاقم الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع قام بإجلاء جميع الركاب بأمان، وحجزوا رحلات أخرى، فيما تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة المطار من إزالة طرف الجناح المتضرر، وقاموا بنقله بعيدًا عن الطائرة كجزء من التحقيق.

من جانبه، قال محمود العزام، مهاجر أردني وأحد القائمين على رعاية الجالية العربية بنيوجيرسي، إن بعض الركاب العرب كانوا على متن الطائرة المتوقفة بالمطار وتستعد للإقلاع عند وقوع الحادث.

وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم التواصل مع السلطات والاطمئنان على حالة الركاب العرب، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات والتأكد من حجزهم على متن رحلات أخرى.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع إلى ولاية ألاباما، مشيرًا إلى أن الشركات تعمل على تعويض الركاب عند وقوع مثل هذه الحوادث خاصة في حال إثباتهم وقوع ضرر عليهم.

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