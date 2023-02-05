الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الإسكان» تعقد مزادًا علنيًا لبيع عدد من الوحدات والمحال التجارية

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، فى عقد مزاد علني لبيع عدد من الوحدات والمجال التجارية للبيع بعدد من المدن الجديدة.

وتعقد الهيئة المزاد لبيع 7 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 19م2: 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات كل من عمارات جنة بالمنطقة الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطع أراضٍ بمدن مميزة للمرحلة الحادية عشر بـ(3370) قطعة في (أسيوط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة) والتخصيص بأسبقية الحجز اون لاين على موقع بنك التعمير والاسكان ويستمر التقديم حتى 2 فبراير المقبل.

وتتجه الهيئة إلى توفير قطع أراضي إسكان متميز كاملة المرافق بعدد (3370) قطعة أرض سكنية بمدن (أسيوط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة) بمساحات تتراوح من ( 460م٢: 1080م٢).

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا