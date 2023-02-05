اليوم.. «الإسكان» تعقد مزادًا علنيًا لبيع عدد من الوحدات والمحال التجارية

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، فى عقد مزاد علني لبيع عدد من الوحدات والمجال التجارية للبيع بعدد من المدن الجديدة.

وتعقد الهيئة المزاد لبيع 7 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 19م2: 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات كل من عمارات جنة بالمنطقة الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطع أراضٍ بمدن مميزة للمرحلة الحادية عشر بـ(3370) قطعة في (أسيوط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة) والتخصيص بأسبقية الحجز اون لاين على موقع بنك التعمير والاسكان ويستمر التقديم حتى 2 فبراير المقبل.

وتتجه الهيئة إلى توفير قطع أراضي إسكان متميز كاملة المرافق بعدد (3370) قطعة أرض سكنية بمدن (أسيوط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة) بمساحات تتراوح من ( 460م٢: 1080م٢).