الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مريضة تسرق الطبيب الخاص بها بروض الفرج: حسيت إن معاه فلوس كتير

طبيب
طبيب

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن المتهمة بسرقة الطبيب الخاص بها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقتها و زوجها قائلة " كنت بتابع عنده من زمان و دائما عنده مرضي كتير فضلت أحسب بياخد كام ف اليوم و قررت اأسرقه".

 

و كانت أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، أمس بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لتورطها في سرقة طبيب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

بداية الواقعه

كان تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من طبيب، يفيد بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه، كائنة أعلى مقر العيادة خاصته، بدعوى استشارته طبياً.

 

وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها هاتفان محمول، مبلغ مالي، بعض المستندات الشخصية ولاذا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم أحد الأشخاص، سيدتان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين المشار إليهما وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتفان محمول المستولى عليهما، وتبين أن المتهم محبوس على ذمة إحدى القضايا.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع المتهم المشار إليه، واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقي محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام.

 

باستدعاء المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

التقنيات الفنية الحديثة ارتكاب الواقعة اجراء التحريات تحريات المباحث روض الفرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

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