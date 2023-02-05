الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف لغز اختطاف محاسب على يد 5 متهمين بالجيزة

خطف
خطف

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، تفاصيل حل لغز اختطاف محاسب على يد خمس متهمين.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، و قالوا خلال مناقشتهم: "إحنا قررنا خطف المحاسب عشان خلافات مع أخوه، وكنا عاوزين منه فلوس، وعارفين إنه غالي عنده".

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين  كانوا 5 أفراد، وقاموا بخطف المجني عليه من خلال سيارة ميكروباص كان يقودها أحدهم.

طلب الفدية

وأكد أحد المتهمين أثناء مناقشتهم "إحنا اتصلنا بأخوه اللي نعرفه وفيه خلافات بينا، وطلبنا منه فدية عشان نسيبه يرجع بيته"، مؤكدًا أنهم كانوا سيطلقون سراحه فور استلامهم للمبلغ المالي، و أنهم أطلقوا سراح المحاسب فور علمهم بأن شقيقه أبلغ الجهات الأمنية وشعروا أنهم سيتم القبض عليهم.

إعداد الأكمنة لضبط المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص متهمين باختطاف محاسب بالجيزة، واتضح من التحريات، أن 2 من أصل 5 لهم معلومات جنائية سابقة، وهم مقيمون في نطاق محافظتي الجيزة والفيوم، وكان بحوزتهم سيارة الميكروباص.

حبس المتهمين

أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزه بتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

7 سنوات ارتكاب الواقعة السجن المشدد لمدة جريمة الخطف حبس المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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