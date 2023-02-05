على جمعة: الفتن مدخل جيد للدراسة والتعلم أكثر من كونها مصائب حولنا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الفتن هي مدخل جيد للدراسة والتعلم والتحليل أكثر من كونها مصائب حولنا.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العلماء والمفكرين بدعوا لدراسة أمور الفتن بأمور علمية لتتبع الواقع وتحلله وتبنى عليه كيف يتعامل الإنسان ليفوز بسعادة الدارين.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذر من الفتن، كما حذر الرسول من عصر الفتن والذى يكثر فيه الهرج، لافتا إلى أن الهرج هو "القتل"، حيث يقتل الرجل أخاه وأباه وعمه وابن عمه وجاره، معقبا: "أهل هذا الزمان لا يمتلكون تفكيرا ولا منطقا".

وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أن المسلمين أولوا اهتماما بالغا بالفتن وجعلوا منها علم، معقبا: “نعيم بن حماد من المحدثين الكبار ألّف كتابا اسمه الفتن، ووضح فيه متى وقتها وشكلها وكيفية الخروج منها”.

وأكد الدكتور علي جمعة أن الفتن تعتبر علماً من الممكن أن يتحول لدراسات عميقة لعلوم مختلفة تتبع علم الاجتماع البشرى.