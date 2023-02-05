الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ما أسباب زيادة عدد حالات مرضى السرطان فى مصر؟.. مدير المعهد القومى للأورام يُجيب

السرطان
السرطان

قال الدكتور محمد عبدالمعطي، مدير المعهد القومي للأورام، إن اليوم العالمي للسرطان هي تظاهرة سنوية يقيمها الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية. 

وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة عبر “زووم” ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اليوم العالمي للسرطان بدأ الاحتفال به عام 2005م، لافتا إلى أنه حصل طفرة كبيرة في طرق اكتشاف الأورام ومعرفة التغيرات الجينية التي تحدث أثناء الإصابة بالأورام، وهو ما أدى إلى اكتشاف العديد من الأدوية والعلاجات الموجهة والعلاجات البيولوجية والمناعية، التي من الممكن أن تسبب ارتفاع كبير جداً في نسبة الشفاء، وكان ذلك بتكلفة عالية جدًا في تشخيص وعلاج الأورام. 

وأوضح أنه أصبح يوجد فجوة ما بين قدرات الدول النامية وكذلك الدول المتقدمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو شعوبها، من ناحية توفير العلاج الآمن والفعال والحديث لكل المرضى بدون التفرقة بين دولة وأخرى، وهو ما تسعى الدولة أن تقدمه من خلال وضع بروتوكولات للعلاج وعن طريق المبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أن عدد حالات الاورام التي شخصت على مستوى العالم كانت 20 مليون حالة، وفي مصر 140 ألف حالة، لافتا الى أن المعدل في مصر يتناسب مع المعدل العالمي، لكن ما يعطي ايحاء بزيادة عدد الحالات هو دقة التشخيص والاكتشاف المبكر ومعدل بقاء المرضى مع العلاج فترة أطول، كما أن الزيادة في عدد حالات مرضى السرطان في مصر تتناسب مع زيادة السكان فيها.

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