حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب التقدمى حول تاريخ الأحزاب

نظم حزب التجمع، دورة تثقيفية لأعضاء اتحاد الشباب التقدمي،السبت، بمقر الحزب، وحصل الشباب على محاضرتين الأولى تحت عنوان "تاريخ الأحزاب" وفي القلب منها حزب التجمع واتحاد الشباب، وكان المحاضر السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

كما قاد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المحاضرة الثانية، تحت عنوان "التفكير العلمي".

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

وقال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب يدافع عن حقوق العمال والفلاحين والطبقة الوسطي والمهمشين، لافتا إلى أن التجمع تأسس من أعضاء اشتراكيين وقوميين وناصرين ورجال دين مستنيرين.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

وأضاف "عبدالعال"، خلال المحاضرة الأولى، أن الحزب وشبابه ناضلوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية منذ اليوم الأول، ونظموا مظاهرة حاشدة تحركت من الحزب إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، مؤكدا أن هذه المظاهرة هي الأولى ضد الإرهابيين.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

وفي ذات السياق حذر محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، من الفكر العشوائي والخرافي، لافتا إلى ان التفكير العلمي هو طريق الشباب لمقاومة الرجعية والشائعات ومواجهة الفكر الظلامي.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

وبدوره قال فتحي أبو زيد، أمين العمل الجماهيري، إن الدورة التثقيفية ستنتقل لكل المحافظات، لافتا إلى ان الدورة الأولى تعقد حاليا مركزيا لمدة شهر وستنتهي في شهر مارس.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

وأكد أبوزيد، أن شباب التجمع يستعدون للعمل الجماهيري من خلال الانتشار في المؤسسات الشبابية وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية.

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب

حزب التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب