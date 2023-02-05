الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تحدد مواعيد 3 مباريات لـ«الأهلى» فى الدورى

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري، نظرًا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ولم يلعب الأهلي مباراتي الجولتين 16 و17 من المسابقة لمشاركته في كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

مواعيد المواجهات الثلاث التي سيخوضها الأهلي في الدوري عقب المونديال

سيحل الأهلي ضيفا على أسوان يوم 21 فبراير الجاري على استاد أسوان في تمام الثالثة إلا الربع عصرا.

 

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية على استاد القاهرة في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 28 فبراير.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة 17 على استاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس.

 

بينما سيتم تحديد موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود الخاصة بالجولة 16، عقب نهاية التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.
 

رابطة الأندية المحترفة الاهلى الدورى المصرى أسوان الداخلية المقاولون العرب

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