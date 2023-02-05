المنسق العام لمنتدى شباب العالم: نستهدف التدريب وإعداد الشباب لسوق العمل

قالت بسنت ضياء الدين، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى كان له دور تنفيذي من خلال توصيات المبادرات، لافتة إلى أنه بعد قراءة المشهد العالمي والتغيرات العالمية وجدنا أن دورنا يجب أن يكون مختلفًا، وأن يكون له أثر مباشر من الشباب على المواطن المصري.

وأضافت بسنت ضياء الدين، خلال مداخلة ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أننا نعمل من خلال 6 محاور أساسية؛ برنامج لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم التعاون فيه مع شركاء وطنيين وشركاء دوليين من المنظمات الدولية، كما سيتم التعاون فيه مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة، مع انطلاق شركة من القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأوضحت أن هناك أكثر من منظمة دولية تشارك في التنفيذ، لافتة إلى أن هناك برامج أخرى تستهدف التدريب وتعليم وإعداد الشباب لسوق العمل، كما أن هناك عدد من الموضوعات التي تهم الشباب، مثل الصحة النفسية، موضوع اللاجئين والمهاجرين، وضمهم في الاستفادة من برامج الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم قائم على العمل التطوعي، حيث يتم توعية الشباب على أهمية العمل التطوعي، وسيكون هناك برامج تأهيلية للشباب في هذا المجال.