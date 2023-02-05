فى يومه قبل الأخير.. الخريطة الكاملة لفعاليات وأنشطة معرض القاهرة للكتاب

ساعات تفصلنا عن ختام الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمنعقدة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفي هذا التقرير نقدم إليكم تفاصيل فعاليات اليوم قبل الأخير.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا "1"، في الثانية عشرة ظهرًا، ولقاء بعنوان “من السرد العربي”، ويشارك بها كل من الكتاب: من الجزائر بومدين بلكبير، ومن المغرب عبد العزيز الراشدي، ومن مصر الناقد والمؤرخ الأدبي سيد الوكيل، والروائي كمال رحيم، ويديرها محمد سعيد محفوظ.

ــ شخصيتا المعرض

يعقبها في الثانية ظهرا وضمن محور “شخصيتا المعرض”، ندوة بعنوان “صلاح جاهين في بلاط صاحبة الجلالة”، بمشاركة كل من: رشا علام، سمر الدسوقي، طارق رضوان، عاصم حنفي، ويديرها علاء أبو زيد.

تعقبها في الرابعة عصرًا، وضمن المحور الرئيسي، لقاء بعنوان “نحن والتاريخ”، ويشارك فيه كل من المورخين: جمال شقرة، عاصم الدسوقي، هالة خلف ويديرها دكتور خلف الميري

وتختتم فعاليات اليوم الأحد بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع الخطاط خضير البورسعيدي، وتقدمه وتحاوره إيمان عز الدين.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبنى بلازا "2"، في الثانية عشرة ظهرًا، بحفل توزيع جوائز مسابقة “كشاف المترجمين”، بمشاركة كل من سمر عبد السلام ومصطفى رياض، وتديرها كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، وتعقد الندوة ضمن محور شراكات محلية إقليمية.

يليها في الثانية ظهرًا، وضمن محور شراكات محلية إقليمية، ندوة تحت عنوان “المرأة العربية والثقافة المجتمعية"، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وتشارك فيها كل من: رنيم العفيفي، دكتور سعيد المصري، فاديا كيوان، هند الشلقاني، هند مصطفي علي، وتديرها منى قاسم.

يليها في الرابعة عصرا، وضمن محور ضيف الشرف، لقاء بعنوان “السياحة الثقافية في الأردن"، بمشاركة كل من: إيمان عمارين، وخالد الكيلاني.

يليها في السادسة، وضمن محور ضيف الشرف أيضا، لقاء بعنوان “لطائف العمران في دراسة المكان”، بمشاركة طارق والي.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشرة ظهرًا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة تحت عنوان “المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوي””، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتشارك فيها كل من: حنان موسي، دينا هيكل، رامونا كنعان، ويديرها ويقدمها ناصر مسلم.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان “الدكتور جابر عصفور .. التنوير”، بمشاركة كل من: أحمد بهاء الدين شعبان، أمينة النقاش، سامح فوزي، محمد الشحات، وتديرها دكتورة هالة فؤاد.

يليها في الرابعة وضمن محور كتاب وتجارب، ندوة لمناقشة كتاب “الموسيقي والمجتمع”، بمشاركة كل من: أحمد يونس، شريف حسن، محمد شميس، مي عامر، وتديرها حنين طارق.

وفي السادسة مساء، وضمن محور الندوات المتخصصة أيضا، لقاء بعنوان “مبادرات عام المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة، ويشارك فيها كل من: إجلال شنودة، إيمان كريم، عبد الحميد كابش، وتديرها رشا إرنست.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشرة ظهرًا، بأمسية ضيف الشرف، تحت عنوان “قراءات قصصية”، بمشاركة الكتاب الأردنيين: بسمة النسور، مفلح العدوان، نبيل عبد الكريم.

تعقبها في الثانية، مناقشة كتاب “البابا تواضروس الثاني: سنوات من المحبة لله والوطن”، بمشاركة محررة الكتاب شيرين عبد الخالق، ومناقشة دكتور مصطفي الفقي، وأمين عام اتحاد الناشرين العرب، الناشر محمد رشاد.

وفي الرابعة عصرًا، مناقشة كتاب “خلف الظل بعشر خطوات”، من تأليف رانيا هلال، ويناقشها كلا من: الناقد دكتور محمد سليم شوشوة، والشاعر عمر شهريار، ويديرها الكاتب الصحفي والناشر رحاب الهواري.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع، مناقشة كتاب “صورة مريم”، للكاتبة مريم العجمي، ويناقشها الكاتب حسام المقدم وياسمين مجدي، ويديرها الشاعر الزميل محمد هشام.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرًا تبدأ الأمسية الشعرية الأولى، بمشاركة كل من الشعراء: الضوي محمد الضوي، حبيبة الزين، حنان شاهين، سناء مصطفي، عبيد عباس، علي عمران، الشاعر التونسي وئام غداس، ويقدمها الشاعر أسامة حداد.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء: أحمد إمام، أحمد عبد الحميد، جيهان عمر، سامح محجوب، فاطمة ناعوت، ماجد يوسف، ويقدمها الشاعر سعيد شحاتة.