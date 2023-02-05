الأحد 05 فبراير 2023
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أستاذ علم أوبئة يكشف أهمية حملة «طرق الأبواب» للتطعيم ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، أهمية حملة “طرق الأبواب” للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن التعطيم مهم جدًا خلال الفترة الحالية بسبب موجة البرد التي نشهدها.

نسب الإصابات بالفيروس عالميًا

وأضاف “عنان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن نسب الإصابة بفيروس كورونا عالميًا سجلت نحو 20 مليون إصابة جديدة، ورغم ارتفاع مستوى الإصابات إلا أن نسب الوفيات مازالت منخفضة.

وتابع، أن التطعيمات الجديدة ضد متحور أوميكرون لأن هناك لقاح معدل لهذا المتحور، ولدينا منه مليون جرعة ومصر ستسقبل 3 مليون جرعة أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة هي التي ستلجأ للمواطن وننصح المواطنين بتلقي اللقاح خاصة أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن لأن اللقاحات تمنع دخول المستشفى والوفيات بنسبة عالية.

وعن تحورات الفيروس قال، إن المتحور عند ظهوره ننظر في مدى قوته وسرعة انتشاره، مؤكدًا ان كل المتحورات التي ظهرت ضعيفة ولكنها سريعة الانتشار، وبعضها يهرب من اللقاحات وذلك من خلال إخفاء الأعراض، لكن المريض يشفى خلال أسبوعين.

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