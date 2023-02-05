أستاذ علاج أورام يكشف أهم مسببات الإصابة بالسرطان وطرق الوقاية منه

كشف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام، ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس، عن أهم الأشياء التي تؤدي لزيادة نسب الإصابة بالسرطانات بكل أنواعها.

مسببات الإصابة بالسرطانات

وقال «الغزالي»، خلال حواره في برنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، إن التدخين هو أهم عوامل الإصابة بالسرطان، مؤكدًا أن السمنة تأتي في الترتيب الثاني، وكذلك عدم ممارسة الرياضة، يأتي في الترتيب الثالث.

وأضاف: «هناك ما يسمى بالفيروسات المسببة للسرطان مثل فيروس سي، وبالقضاء عليه سيؤدي لتقليل الفيروس الحليمي، وبعض الفيروسات التي تسبب سرطانات الرحم»، مشيرًا إلى أن الأغذية المصنعة من ضمن مسببات السرطان كذلك.

وأكد أن عدم التدخين، أو تناول اللحوم المصنعة، وممارسة الرياضة يمنع 40% من أنواع السرطان، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية والتي تصل إلى 60% فإن الكشف المبكر عن السرطان من خلال المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، بالإضافة لمبادرة أخرى للكشف عن الأورام ستنطلق قريبًا، فالكشف المبكر عن السرطان مهم جدًا لاكتشافه والقضاء عليه.

وأوضح أن خلايا الأورام تكون مختلفة من شخص لأخر، ولهذا السبب أصبحت قصة علاج الأورام مختلفة.