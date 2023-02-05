الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الدودة مورى تحلم بالطيران.. وكنغر صغير جديد الأطفال فى معرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

"الدودة موري تحلم بالطيران" و"كنغر صغير" جديد الأطفال في معرض القاهرة للكتاب. حيث صدر للقاصة وكاتبة الأطفال نجلاء علام، كتاب جديد للأطفال عن دار بدائل للنشر والتوزيع، تحت عنوان "الدودة موري تحلم بالطيران"، ورسوم الفنانة مريم لاشين.

 

وقالت “علام” لــ “الدستور”: يتوجه الكتاب لمرحلة الطفولة المبكرة، ويتناول قصة الدودة موري النشيطة، التي تعمل ليل نهار في إنتاج خيوط الحرير، وتأكل ورق التوت اللذيذ، حيث حلمت ذات يوم أن تصبح مثل الفراشة وتطير بجناحين ملونين، وفجأة أصابها الكسل وراحت في نوم عميق، فماذا سيحدث لها يا تُرى؟! وهل يتحقق حلمها بعد أن تصحو؟! هذا ما نعرفه من خلال قراءة أحداث القصة.

وتضيف الكاتبة نجلاء علام: إن قصة "الدودة موري" تبسط الحقائق العلمية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتناول جانبًا شائقًا يحبه الأطفال عن الحشرات وعالمهم، وقد استطاعت الرسوم المصاحبة للنص للفنانة المبدعة "مريم لاشين" توصيل الفكرة بخطوط بسيطة وألوان مبهجة تناسب تلك المرحلة العمرية.

 

ــ “كنغر صغير” جديد هشام علوان بمعرض الكتاب

في سياق متصل، صدر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، عن دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع، كتاب "كنغر صغير" للكاتب هشام علوان، ورسوم الفنانة مروة إبراهيم.

 

 يعالج الكتاب مشكلة الغيرة بين الأشقاء، وكيف نحولها لطاقة إيجابية، والقصة تدور حول الكنغر الذي لم يعد صغيرًا، ويرى اهتمام أمه بأخيه الأصغر، فيبحث عن أصدقاء جدد، وبعد رحلة مثيرة يعود الكنغر لأحضان أمه وإخوته.

 

ويقول الكاتب "هشام علوان": إن القصة تناسب مرحلة الطفولة المتوسطة، وتهدف لتعليم الأطفال، كيفية تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية، والاستفادة من الخبرات التي تمر بنا، حيث استطاع الكنغر في نهاية القصة، مساعدة أمه وإخوته الصغار، وجاءت رسوم القصة للفنانة مروة إبراهيم معبرة عن الأحداث، ومناسبة للمرحلة العمرية المستهدفة.

 

جدير بالذكر أن الكاتب هشام علوان قد فاز العام الماضي، بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، كأحسن كاتب للأطفال، عن كتابه: حفل تنكري.

كنغر صغير
كنغر صغير
الدوردة موري تحلم بالطيران كنغر صغير جديد الأطفال في معرض القاهرة للكتاب كاتبة الأطفال نجلاء علام

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