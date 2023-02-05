الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

دولارات
دولارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات) ، 

 

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

50 مليون جنيه اتجار بالنقد الاجنبي الاتجار غير المشروع بالنقد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النقد الأجنبي السوق المصرفي

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وائل لطفي

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