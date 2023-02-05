الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف المجانى على 2102 مواطن فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية بدمياط
قافلة طبية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أبو عياد بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية أبو عياد، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2102 مواطن، كما تم تحويل 49 حالة من بينهم، لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 7 حالات، وإجراء 555 تحليلا معمليا، وكذلك فحص 23 حالة بالآشعة، و72 حالة بالسونار.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا ووحدتين للآشعة وصيدلية؛ لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة عرب السلايمة بالوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للآشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1369 مواطنا، حيث تم تحويل 33 حالة من بينها لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 6 حالات، فضلاً عن إجراء 945 تحليلا معمليا والكشف بالآشعة لـ 16 حالة والسونار لـ 35 حالة.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط إدارة مرور دمياط

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