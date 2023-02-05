أيمن الكاشف: لا يوجد مستحيل.. والأهلى قادر على المواجهة أمام ريال مدريد

علق الكابتن أيمن الكاشف، الناقد الرياضي، على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء السبت، إن فريق النادي الأهلي أدى أداءً كبيرًا بداية من الشوط الثاني، ليتولى زمام المباراة، والأهلي لا يعرف المستحيل وأسعدنا.

وأضاف أن فريق ساوندرز الأمريكي قوي ويمتلك محترفين متميزين.

وتابع: "لايوجد مستحيل في كرة القدم والنادي الأهلي قادر على المواجهة أمام ريال مدريد، الفريق الأزكى في كرة القدم يقدر يكسب، وفريق ريال مدريد على الورق أقوى، ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن".