منتدى شباب العالم 2023.. «نسخة التنمية» (إنفوجراف)

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن النسخة الخامسة ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سبل تحقيقها.

وقررت إدارة منتدى شباب العالم، تطوير إطلاق النسخة الخامسة من «منتدى شباب العالم» بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ، وتخصيص عوائد هذا العام من الرعاية المخصصة لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات.

وكشفت إدارة المنتدى عن إطلاق 6 مبادرات، هم: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعلم للكسب، مواجهة تحديات الأمن الغذائي، برنامج لدعم الصحة النفسية، مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين، منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين.