اليمانى «يعزم» فريقه على كشرى.. وفايق: «لعبت مع الأهلى والزمالك»

انتهت مرحلة «دورى المجموعات» ببطولة «كابيتانو مصر»، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم فى المنطقة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بإقامة مباراة فريق «على أبوجريشة» ضد فريق «مسعد نور»، مساء أمس.

بدأت الحلقة بدخول الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق إلى أرض الملعب كضيف، والتف حوله اللاعبون، إلى جانب قائدى الفريقين، محمد اليمانى وعبدالستار صبرى، قبل أن يبدأ «فايق» فى إدارة حوار معهم.

وتضمنت الحلقة مسابقة مهارات بين المدربين، خاصة التسديد على المرمى وغيره، ما خلق روحًا مرحة بين لاعبى ومدربى الفريقين.

كما شهدت الحلقة لقطة طريفة، حين أوفى محمد اليمانى بوعده لنجوم فريقه «على أبوجريشة»، من خلال «عزومة» على وجبة كشرى.

وأجرى إبراهيم فايق حوارًا سريعًا مع الموهبة الشابة «زيزو»، الذى رأى أن من أهم الإيجابيات فى معسكر وبطولة «كابيتانو مصر»، تعلمه وزملاؤه النظام والانضباط، موجهًا الشكر لوالده، الذى يشجعه دائمًا على ممارسة الرياضة المفضلة له وهى كرة القدم، رغم عمله خارج مصر، لذا يريد إسعاده بالحصول على لقب «كابيتانو مصر»، وأن يلعب رفقة الأهلى خلال السنوات المقبلة.

وكشف «فايق» عن علاقته بكرة القدم، قائلًا إنه لعبها فى نادى الترسانة الرياضى، وتم قبوله فى اختبارات الزمالك، وانضم بعدها إلى الأهلى، مشيرًا إلى أن أحد «الكشافين» كان سبب عدم استمراره فى ممارسة كرة القدم، بسبب تغييره عمره الحقيقى، كاشفًا عن أنه يحلم بأن يحترف كرة القدم، رغم أن عمره الآن وصل إلى ٣٨ سنة.

وجمعت المباراة الأخيرة فى «دورى المجموعات» فريقى «على أبوجريشة» بقيادة محمد اليمانى، و«مسعد نور» بقيادة عبدالستار صبرى، ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

وعرضت الحلقة أجواء ما قبل المباراة، وتعليمات الجهازين الفنيين للفريقين، وبدأت بعدها مواجهة قوية للغاية، لكن وسط سيطرة من فريق «على أبوجريشة»، الذى تمكن من الفوز على نظيره «مسعد نور» بنتيجة ٣-٠.

وبعد انتهاء المباراة، نزل إبراهيم فايق إلى أرض الملعب، ومنح «الشارة الذهبية» للاعب حازم محمود، من فريق «على أبوجريشة»، وللاعب أيمن على، من فريق «مسعد نور»، بعد تألقهما فى المباراة.

واستبعد عبدالستار صبرى اللاعبين أحمد عصام ويوسف إسماعيل، من فريقى «مسعد نور»، بعد هزيمتهما فى المباراة، وفق ما تنص عليه لوائح البطولة.