الخولي: «القائمون على منتدى شباب العالم تفاعلوا مع التحديات الحالية»

علق طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قرار عدم عقد منتدي شباب العالم في نسخته الخامسة هذا العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم بتحويل النسخة الخامسة منه لنسخة تنفيذية جاء من أجل تحقيق كل المبادرات التي أطلقت بالمنتدى خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة من قبل كل المنصات والمبادرات والأطراف: «تلقيت قرارات اليوم بارتياح شديد لتفاعل القائمين على منتدى شباب العالم مع التحديات الحالية».

وتابع: “القائمون على منتدى شباب العالم تفاعلوا مع التحديات الحالية، ولديهم القدرة على تحويل جهودهم وما يتعلق من عوائد الرعاة إلى تحقيق مبادرات تنموية على الأرض ترتبط بالشركات الناشئة والمبادرات المختلفة في المجال التنموي”.