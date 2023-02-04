الناقد طارق الشناوي: جمال عبدالحميد هاجم آثار الحكيم بكلام بذئ وهو ينكر ذلك

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة المخرج جمال عبدالحميد بشأن اساءته لعدد من النجوم مثل عادل إمام، ومحمد هنيدي، قائلاً: "ما حدث درس مهم، وعلينا التفرقة بين الندوات العامة، والجلسات الخاصة".

وأضاف الناقد طارق الشناوي خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أتمنى أن تكون عودة المخرج جمال عبدالحميد بعمل فني، وليس بتصريحات في معرض الكتاب، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى للمخرج جمال عبدالحميد، معقباً:"أرسل لي أحد الأصدقاء، الجزء الذي يهاجم فيه المخرج الكبير جمال عبدالحميد الفنانة آثار الحكيم بكلمات فظيعة ومقززة ومتجاوزة".

وأوضح أن المخرج جمال عبدالحكيم لا يدرك في حواراته ظلال الكلمة وتأثيرها، لافتاً إلى أنه أنكر هذه التصريحات، معقبا:"بستغرب إنه بينكر كل ده".

وتابع:"أنا مع إن الإنسان يتراجع عن انفعاله، لكن عليه أن يعتذر، انكاره هذا يجعلني أقول بأن الوقائع التي قبل ذلك، يمكن أن يكون ليس بريء فيها تماماً، كيف سيمكن تصديقه في واقعة إساءته عن عادل إمام، وهناك واقعة مباشرة ينكرها مع أن الدليل موجود".