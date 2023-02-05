سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 فى البنوك المصرية

مع بداية أيام العمل يحرص الآلاف من المواطنين المسافرين إلى الخارج على معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقرت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة فى الدولة المصرية، وثبت في البنك الأهلي المصري، وببنك مصر عند مبلغ 30.13 للشراء، وقيمة 30.23 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل 30.23 جنيه للشراء، ومبلغ 30.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 في البنوك المصرية

وفى بنك الإسكندرية، سجل مبلغ 30.23 جنيه للشراء، وقيمة 30.33 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى عند قيمة 30.24 جنيه للشراء، ومبلغ 30.33 جنيه للبيع.

ويقدم "الدستور"، خدمات ستشمل نشر أسعار العملات بكافة البنوك المصرية وفي السوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للسعر في حال تغيرها.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم الأحد 5- 2- 2023

وصلت قيمة الدولار اليوم الأحد الموافق 5 فبراير مبلغ 30.24 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم الأحد إلى 30.13 جنيه للشراء.

وصل قيمة الدولار اليوم إلى 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 ببنك مصر

وصل قيمة الدولار اليوم الأحد 30.13 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 5- 2- 2023

وصل قيمة 30.23 جنيه للشراء.

بلغ قيمة الدولار اليوم الأحد 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.23 جنيه للشراء.

بلغ قيمة 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 30.28 جنيه للشراء.

30.33 جنيه للبيع.