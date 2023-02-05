الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية أيام العمل يحرص الآلاف من المواطنين المسافرين إلى الخارج على معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقرت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة فى الدولة المصرية، وثبت في البنك الأهلي المصري، وببنك مصر عند مبلغ 30.13 للشراء، وقيمة 30.23 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل 30.23 جنيه للشراء، ومبلغ 30.33 جنيه للبيع.

 اقرا ايضا

الصف الثالث الاعدادي.. من هنا|نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 في البنوك المصرية

وفى بنك الإسكندرية، سجل مبلغ 30.23 جنيه للشراء، وقيمة 30.33 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى عند قيمة 30.24 جنيه للشراء، ومبلغ 30.33 جنيه للبيع.

ويقدم "الدستور"، خدمات ستشمل نشر أسعار العملات بكافة البنوك المصرية وفي السوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للسعر في حال تغيرها.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم الأحد 5- 2- 2023

وصلت قيمة الدولار اليوم الأحد الموافق 5 فبراير مبلغ 30.24 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم الأحد إلى 30.13 جنيه للشراء.

وصل قيمة الدولار اليوم إلى 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 ببنك مصر

وصل قيمة الدولار اليوم الأحد 30.13 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 5- 2- 2023

وصل قيمة 30.23 جنيه للشراء.

بلغ قيمة الدولار اليوم الأحد 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.23 جنيه للشراء.

بلغ قيمة 30.33 جنيه للبيع.

ضبط تشكيل عصابى لتزييف «العملات»

ضبط 3 يتاجرون في العملات الأجنبية بالقاهرة

سعر الدولار اليوم الأحد 5- 2- 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم الأحد 30.28 جنيه للشراء.

30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد البنوك المصرية الدولار الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا