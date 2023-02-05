الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نفاد تذاكر حفل نانسى عجرم وماجد المهندس بمهرجان «فبراير الكويت»

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نفدت جميع تذاكر حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم ماجد المهندس، والمقرر إقامته يوم 10 فبراير الجاري ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”.

 

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة مميزة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، وغيرها من الأغاني.

حفل نانسي عجرم بعيد الحب

وتستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الحب، يوم 11 فبراير المقبل، وذلك بأحد المسارح الكبرى في بيروت.

ويشارك نانسي الحفل، الفنان وائل كفوري، وذلك بعد نجاح حفلهما الأخير في المملكة العربية السعودية، حيث حقق الثنائي نجاحًا قويًا على مدار السنوات الماضية في الحفلات الغنائية الجماهيرية التي تجمعهما معًا.

 

أخر أعمال نانسي عجرم الغنائية

وطرحت النجمة نانسى عجرم مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

كما طرحت "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

النجمة اللبنانية نانسي عجرم ماجد المهندس نانسي عجرم فبراير الكويت مهرجان “فبراير الكويت” حفل نانسي عجرم بعيد الحب

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