السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبد الحفيظ: نستعد بقوة لمواجهة ريال مدريد.. والفوز على سياتل يعكس شخصية الأهلى

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم أمام سياتل ساوندرز ‏الأمريكي بطل الكونكاكاف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، ليصعد لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة في مباراة رسمية تجمع بين ناديي القرن في إفريقيا ‏وأوروبا.‏

وأضاف عبد الحفيظ: «للعام الثالث على التوالي ينجح الأهلي في حسم تأهله إلى نصف نهائي ‏مونديال الأندية. منذ عامين واجهنا بايرن ميونيخ في نصف النهائي، وفي هذه النسخة نواجه ‏ريال مدريد الذي سبق أن واجهناه عام 2001 في مباراة شرفية، والآن هناك مباراة رسمية سوف تجمع ‏الفريقين على الأراضي المغربية، ولا بد أن نستعد لها بمنتهى القوة».‏

واستطرد مدير الكرة: «تأهلنا اليوم يؤكد على تفكير الأهلي وعقليته وشخصيته المتمثلة في ‏لاعبي الفريق والتي تتناسب مع مدرسة الأهلي».‏

وأضاف: «كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، شاهدنا منتخب المغرب بإرادته وعزيمته نجح في ‏الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر وحل رابعًا».

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى الجماهير المغربية، مشيدًا بدعمهم وحرصهم على تشجيع الفريق بعد ‏مباراة سياتل، ولهذا كان الأهلي حريصًا أيضًا على رد التحية لهم، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين مصر والمغرب وأن الأهلي يلعب في ‏بلده الثاني.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سوف يحتفل اليوم بالفوز على فريق سياتل، ‏وابتداء من غد سوف يتم التحضير بقوة لمواجهة ريال مدريد، وأنه بصفة شخصية دائمًا ما ينظر للأمور ‏نظرة تفاؤلية.

ووجه مدير الكرة رسالة إلى اللاعبين بعد الفوز على سياتل الأمريكي وقال: «مبروك الفوز اليوم على بطل أمريكا، ولكن المشوار ما زال صعبًا سواء ‏في كأس العالم للأندية أو دوري أبطال إفريقيا أو مسابقة الدوري الممتاز».

سيد عبد الحفيظ ريال مدريد سياتل ساوندرز الأمريكي بطولة كأس العالم للأندية

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