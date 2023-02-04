عبد الحفيظ: نستعد بقوة لمواجهة ريال مدريد.. والفوز على سياتل يعكس شخصية الأهلى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم أمام سياتل ساوندرز ‏الأمريكي بطل الكونكاكاف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، ليصعد لمواجهة ريال ‏مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة في مباراة رسمية تجمع بين ناديي القرن في إفريقيا ‏وأوروبا.‏

وأضاف عبد الحفيظ: «للعام الثالث على التوالي ينجح الأهلي في حسم تأهله إلى نصف نهائي ‏مونديال الأندية. منذ عامين واجهنا بايرن ميونيخ في نصف النهائي، وفي هذه النسخة نواجه ‏ريال مدريد الذي سبق أن واجهناه عام 2001 في مباراة شرفية، والآن هناك مباراة رسمية سوف تجمع ‏الفريقين على الأراضي المغربية، ولا بد أن نستعد لها بمنتهى القوة».‏

واستطرد مدير الكرة: «تأهلنا اليوم يؤكد على تفكير الأهلي وعقليته وشخصيته المتمثلة في ‏لاعبي الفريق والتي تتناسب مع مدرسة الأهلي».‏

وأضاف: «كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، شاهدنا منتخب المغرب بإرادته وعزيمته نجح في ‏الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر وحل رابعًا».

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى الجماهير المغربية، مشيدًا بدعمهم وحرصهم على تشجيع الفريق بعد ‏مباراة سياتل، ولهذا كان الأهلي حريصًا أيضًا على رد التحية لهم، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين مصر والمغرب وأن الأهلي يلعب في ‏بلده الثاني.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سوف يحتفل اليوم بالفوز على فريق سياتل، ‏وابتداء من غد سوف يتم التحضير بقوة لمواجهة ريال مدريد، وأنه بصفة شخصية دائمًا ما ينظر للأمور ‏نظرة تفاؤلية.

ووجه مدير الكرة رسالة إلى اللاعبين بعد الفوز على سياتل الأمريكي وقال: «مبروك الفوز اليوم على بطل أمريكا، ولكن المشوار ما زال صعبًا سواء ‏في كأس العالم للأندية أو دوري أبطال إفريقيا أو مسابقة الدوري الممتاز».