معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 3 ملايين زائر في ‏يومه العاشر‎

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة ‏للكتاب، إن اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في ‏دورته الـ54، يحقق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت 4 ‏فبراير 2023، حيث وصل عدد زائريه إلى أكثر من 481 ‏ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏ حتى الآن إلى ‏‏2,878,475 مواطن، مؤكدًا حرص المواطنين على زيارة ‏المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من ‏أجنحة الهيئة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصلت عدد النُسخ ‏التي تم بيعها أكثر من 103 آلاف نُسخة خلال الأيام الماضية.‏



وكان المعرض قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من ‏الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية ‏المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، ‏والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض‎.‎



يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام ‏تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض ‏الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 ، ‏تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم ‏اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض ‏هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف ‏شرف.‏

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم السبت، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في العاشر أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".