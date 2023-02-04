الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 3 ملايين زائر في ‏يومه العاشر‎

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة ‏للكتاب، إن اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في ‏دورته الـ54، يحقق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت 4 ‏فبراير 2023، حيث وصل عدد زائريه إلى أكثر من 481  ‏ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏ حتى الآن إلى ‏‏2,878,475 مواطن، مؤكدًا حرص المواطنين على زيارة ‏المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من ‏أجنحة الهيئة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصلت عدد النُسخ ‏التي تم بيعها أكثر من 103 آلاف نُسخة خلال الأيام الماضية.‏

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وكان المعرض قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من ‏الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية ‏المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، ‏والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض‎.‎

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يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام ‏تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض ‏الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 ، ‏تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،  وتم ‏اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض ‏هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف ‏شرف.‏

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وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم السبت، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في العاشر أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

أحمد بهي الدين إقبال ا كبير ا اقتناء الكتب البرنامج المهني الهيئة المصرية العامة الجمهور الدكتور أحمد بهي الدين الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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