الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمة فى مصرع بطل التايكوندو بالغردقة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، غدًا الأحد، نظر قضية مقتل اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بعد أن دهسته سيارة بطريق الحجاز.

كان إبراهيم أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة، لقى مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة بطريق الحجاز أثناء خروجه من الصالة المغطاة بالغردقة بعد إنهاء تمرينه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه غادر الصالة بعد انتهاء التدريب، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي، وتم إلقاء القبض على المتهمة في الحادث، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة، إلا أنه أصيب بغيبوبة ونزيف في المخ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحرر محضر بالحادث، وقتها وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أحالة القضية للمحكمة وتم تأجيلها لجلسة 5 فبراير.

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