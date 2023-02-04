السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استئناف محاكمة «مستريح الأدوات الصحية» بجنح الأزبكية غدًا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنح الأزبكية، غدا الأحد، محاكمة مالك شركة أدوات صحية ونجله المتهمين بالنصب والاحتيال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية".

وتبين أن المتهمين كونا تشكيلا، حيث إن شقيق المشكو في حقه الأول- وابن المشكو في حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية "ش.م.م" الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال.

كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة، وأنهم نصبوا على المواطنين في 4 ملايين جنيه لتوظيفها.

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وائل لطفي

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