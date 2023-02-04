السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بكشاف الموبيل».. طبيب مستشفى المطرية يكشف تفاصيل إنقاذه طفلة أثناء حريق

حريق مستشفى المطرية
حريق مستشفى المطرية

كشف الدكتور علي دسوقي، استشاري التخدير بمستشفى نور المحمدي بالمطرية، عن تفاصيل إنقاذه لطفلة أثناء حريق المستشفى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن الحريق اندلع أثناء إجراء عملية لطفلة عمرها 5 سنوات في الدور الرابع.

وأضاف: "استكملنا العملية الجراحية للطفلة رغم الحريق الهائل ووجود دخان كثيف وانتظرنا حتي استفاقت من التخدير".

وتابع: "أقسمت مش هنزل من غيرها لو هموت تبقى هي عايشة".

وأشار إلى أنه تم إجراء العملية رغم انقطاع الكهرباء، متابعًا: "واشتغلنا بكشاف الموبيل الخاص بي، الطفلة كانت أهم ما يشغلني أثناء الحريق لاستكمال العملية ونقلها لمستشفي باب الشعرية".

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