مع بداية يوم جديد حرص الكثير من المواطنين في أيام البيض بشهر رجب معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023 ودعاء الفجر عبر جوجل، والتقرب من الله عز وجل بالدعاء والأذكار.

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

أدعية الصباح اليوم

"اللَّهُمَّ فاطرَ السَّمواتِ والأَرضِ، عالِمَ الغَيبِ والشَّهادة، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نَفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ"، [رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة،الصفحة أو الرقم: 1/43، إسناده صحيح].

"يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ"، [رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أنس بن مالك،الصفحة أو الرقم: 5820، حسن].

"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ"،{رواه مسلم، حديث صحيح}.

﻿"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ"، [رواه مسلم، عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث،الصفحة أو الرقم: 2726، صحيح].

"اللَّهُمَّ إنِّي أصبحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ"، [رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن أنس بن مالك،الصفحة أو الرقم: 5078، حسن].

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"اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا"، [رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن أم سلمة أم المؤمنين،الصفحة أو الرقم: 762، صحيح].

دعاء الفجر اليوم

«في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج، وأن تجعل لنا من كل هم مخرجا».

«يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا».

«يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا».

«يا رب لا تحرمنا منخير الفجر وأعنا على قيامه».

«اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع».

«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل».