بعد اتهامه بالإساءة للنجم عادل إمام.. المخرج جمال عبدالحميد يرد

كشف المخرج جمال عبدالحميد، حقيقة اساءته للنجم عادل إمام والنجم محمد هنيدي، وغيرهم من النجوم، قائلا: "إن هذا الكلام غير صحيح، وعندي تسجيل الندوة، عشان لو أي حد يسمعه أبعتهوله، ولم أتحدث بأي سوء عن النجم الكبير عادل إمام".

وأضاف عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، أن الندوة كانت خاصة بصلاح جاهين، وأنا من عشاق صلاح جاهين، وأنا صديقه وصديق لأسرته وأحبه جدا، متابعًا: "الكلام الذي قيل على لساني ليس صحيحا، أنا لا أذكر الممثلين العظام في تاريخي وفي تاريخ الدراما والسينما المصرية إلا بكل الخير والحب".

وأوضح: "أحب وأعشق المواهب العظيمة الموجودة في مصر الراحلة والتي مازالت موجودة".

وأردف: "كل ما قلته إني أحب الفنان رياض الخولي، لأنه ممثل موهوب، وكان عامل فيلم، وذكرت اسم الفيلم فقط وهو "طيور الظلام"، قلت بأنه جسد الدور بشكل هايل، وكان عاجبني، وبعدين قعد سنة في البيت ما بيشتغلش، وأول ما عملت مسلسل "جسر الخطر" أحضرته وأعطيته دور بطولة أمام صلاح السعدني، هذا كل الكلام الذي قلته، ولم أذكر عادل إمام".

وأكد: "عادل إمام صاحبي وأحبه وأعشقه ونحن أصدقاء منذ زمن، ومن المستحيل أن أذكره بشيء غير طبيعي أو غير صحيح".