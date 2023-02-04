ربعان: نثق أن البطولة العربية لاختراق الضاحية لألعاب القوى ستكون ناجحة

تحدث الدكتور حبيب ربعان عضو اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس الاتحاد العربي والسعودي لألعاب القوى، عن استضافة مصر للبطولة العربية الـ 25 لاختراق الضاحية خلال الفترة من 5 فبراير حتى 8 من نفس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقام البطولة على مضمار استاد القاهرة الدولي الذي تم تخصيصه للبطولة وتم تجربته في بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية.

وقال ربعان : ”تعتبر مصر بلدنا الثاني والأول أيضًا، حيث إننا لم نشعر بالغربة في مصر، أيضًا الاستقبال كان رائعًا من الاتحاد المصري برئاسة الدكتور سيف شاهين، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، أشكرهم على هذا الاستقبال”.

وتابع: ”مصر ليست غريبة في التنظيم، حيث إننا قمنا بإسناد البطولة العربية لاختراق الضاحية لمصر لكي تقوم بتنظيمها لأننا نثق كثيرًا أن البطولة ستكون ناجحة قبل أن تبدأ”.

وواصل: ”مثلما نقول فإن مصر تعتبر أم الدنيا، بدون شك سيكون تنظيم البطولة من أفضل البطولات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك بطولات أخرى ستقوم مصر باستضافتها، ومعظم الدول العربية ستشارك في هذه البطولة التي تستضيفها مصر”.

واختتم رئيس الاتحاد العربي: ”أوجه الشكر والتقدير للاتحاد المصري لألعاب القوى، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وأيضًا الحكومة المصرية على تسهيلها لجميع الأمور والتجهيزات”.

ويشارك في البطولة العربية لاختراق الضاحية في مصر 13 دولة هي، السعودية وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة آسيا ، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.