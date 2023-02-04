«بلس جير» لبيع منتجات مبتكرة لتحسين اللياقة البدينة في «شارك تانك»

قدم كمال أبو الخير مشروعه ضمن حلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال والمبتكرين “شارك تانك” وهو “بلس جير” لبيع فيست خاص بممارسة الألعاب الرياضية ورفع الأثقال لأصحاب الصالات الرياضية.

وأوضح كمال أن الشركة متخصصة لبيع منتجات مبتكرة لتحسين اللياقة البدينة، وجاءت فكرتها منذ عامين وصديقه شريك معه، لافتا إلى أن سبب مشروعه كانت انه كان يعاني من زيادة الوزن من طفولته.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.