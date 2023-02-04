شباب يتحدث عن منتدى العالم: «وعي وتثقيف واكتساب خبرات وانفتاح وتمكين»

حقق منتدى شباب العالم، الذي احتضنته أم الدنيا (مصر) على مدار أربع نسخ لاحقة بدأت في 2017، إنجازات هامة وثابتة، حيث كانت فاعلياته أولى الأهداف التي تبنَّتها الدولة المصرية للجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، ومشاركة آرائهم وقضاياهم في كافة الاتجاهات والقطاعات، ومن ثمَّ تقديم يد العون والتمكين.

وانطلاقًا من مسؤولية الحكومة المصرية والشعور بما يُعانه الناس في مُختلف الدول، قرر القائمون على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم، باتخاذ قرارًا هامًا، وهو إلغاء إقامة النسخة الخامسة، لهذا العام، مع توجيه كل عوائد حقوق الرعاية، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية والاجتماعية والإنسانية.

عبدالله: «المؤتمر أيقونة عظيمة تهدف إلى وعي وتثقيف الشباب»

يقول عبد الله أيمن في حديثه لـ«الدستور» إنَّ منتدى شباب العالم هو أيقونة عظيمة تهدف إلى وعي وتثقيف الشباب حول العالم، كما يساعد وُلبّي رغبات الموهوبين من خلال مشاركتهم في هذه الفاعليات التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور العديد من القادة والخبراء والمسؤولين في مصر وبالخارج.

ويتابع أيمن: «المشاركة في هذا المؤتمر تكون خطوة رئيسية ناجحة ضمن خطوات عديدة تُقدَّمها الدولة المصرية للشباب حول العالم، للتحليق بأحلامهم أعلى السماء، كما تُعد المُشاركة فرصة مهمَّة لكي يكون هذا الجيل قادر على تشكيل مستقبل بلدهم.

عبد الله: « يمنح الفرصة للشباب لسماع الأفكار والآراء ومناقشتها على مستوى عالي من الوعي»

ويرى عبد الله سعد، أنَّ مُشاركة الشباب في هذا المنتدى، يعدَّ أمرًا ضروريًا وهامًّا، فهو يمنح الفرصة للشباب لسماع الأفكار والآراء ومناقشتها على مستوى عالي من الوعي المُثقّف مع الخبراء المتخصصين والقادة البارزين، ومن ثمَّ الإشراك في صنع القرار الصحيح.

ويؤكد على أنَّ المشاركة في منتدى شباب العالم هي تجربة مُلهمة لجميع الشباب، وأنَّ الكثير يتمنَّى حضور هذه الفاعليات، خاصة أنَّها لا تحدث إلا مرة واحدة في العام وقد تكون بين العامين مرة، فضلا عن استهدافه إقامة حوار صحي ومثمر بين صانعي السياسات والشباب.

محمد: « يوفر فرص اكتساب الخبرات والانفتاح على العالم والتمكين»

من جهته يثمن محمد عادل، جهود الدولة المصرية في إقامة مثل هذه المنتديات، وبخاصة منتدى شباب العالم الذي يُتيح الفرصة أمام جموع الشباب حول العالم، ويوفر لهم فرص اكتساب الخبرات والانفتاح على العالم والتمكين لهم.

ويؤكد على أنَّ منتدى شباب العالم هو وسيلة هامة وتشجيع واهتمام من الدولة المصرية بأهمية آراء الشباب، حيثُ يُعدّ بمثابة منصة ضخمة لإثبات أنفسهم، ودعمهم في كافة الاتجاهات والآراء التي تُطرح على الساحة.

منتدى شباب العالم

ومنح هذا العرس العالمي الذي نظمته مصر، على مر الأعوام الماضية، الفرصة أمام الشباب لحضور الفعاليات والتواصل مع مسئولي الدولة والمشاركة في صنع القرار وتقديم الآراء والحلول، فضلًا عن حضور حلقات النقاش ومختلف الفعاليات والورش مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات.

يتناول منتدى شباب العالم، كل عام، محاور عديدة، ويُناقش أبرز القضايا في مختلف الدول، هذا بجانب تركيزه على الأهداف الرئيسية المتمثلة في السلام والإبداع والتنمية.

ويمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال مبادرة مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للموهوبين لعرض أفكارهم والتواصل مع العالم من خلال الفن.

وبدأ منتدى شباب العالم عام 2017، وكانت هي المرة الأولى التي وجه فيه شباب أحد المؤتمرات الشبابية بضرورة أن تكون هناك دعوة عامة لشباب العالم لحضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وهو ما قوبل بالاستجابة الفورية وكان ذلك له أثر طيب كنَّه العالم لمصر أم الدنيا.