روما يهزم إمبولى ويواصل مطاردة إنتر فى وصافة الدورى الإيطالى

انتصر روما على ضيفه إمبولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإيطالي بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق روما بنفس النتيجة.

وفرض فريق إمبولي استحواذه على مجريات اللعب، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لفريق روما، وقابله هجوم متوسط من فريق إمبولي.

وسجل روجر إبانيز هدف التقدم لفريق روما في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بصناعة من باولو ديبالا، وأضاف تاماي أبراهام الهدف الثاني في الدقيقة السادسة بصناعة من ديبالا أيضًا.

وواصل روما محاولاته لتسجيل الهدف الثالث وزيادة تقدمهم في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو روما 3 كرات على المرمى من 7 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، فيما سدد فريق إمبولي كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض دفاع روما كرة واحدة فقط.

واستحوذ إمبولي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 53%، مقابل 47% لصالح فريق روما.

وواصل فريق إمبولي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي لكلا الفريقين على نفس مستوى الشوط الأول.

وسدد لاعبو روما 6 كرات على المرمى من 12 محاولة، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات؛ فيما سدد لاعبو إمبولي كرتين على المرمى من 11 محاولة، وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ إمبولي على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح فريق روما.

ورفع روما رصيده لـ40 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، وبفارق الأهداف عن إنتر، صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، فيما توقف رصيد إمبولي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

