السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

روما يهزم إمبولى ويواصل مطاردة إنتر فى وصافة الدورى الإيطالى

هدف أبراهام
هدف أبراهام

انتصر روما على ضيفه إمبولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإيطالي بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق روما بنفس النتيجة.

وفرض فريق إمبولي استحواذه على مجريات اللعب، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية لفريق روما، وقابله هجوم متوسط من فريق إمبولي.

وسجل روجر إبانيز هدف التقدم لفريق روما في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بصناعة من باولو ديبالا، وأضاف تاماي أبراهام الهدف الثاني في الدقيقة السادسة بصناعة من ديبالا أيضًا.

وواصل روما محاولاته لتسجيل الهدف الثالث وزيادة تقدمهم في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو روما 3 كرات على المرمى من 7 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، فيما سدد فريق إمبولي كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض دفاع روما كرة واحدة فقط.

واستحوذ إمبولي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 53%، مقابل 47% لصالح فريق روما.

وواصل فريق إمبولي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي لكلا الفريقين على نفس مستوى الشوط الأول.

وسدد لاعبو روما 6 كرات على المرمى من 12 محاولة، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات؛ فيما سدد لاعبو إمبولي كرتين على المرمى من 11 محاولة، وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ إمبولي على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح فريق روما.

ورفع روما رصيده لـ40 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، وبفارق الأهداف عن إنتر، صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، فيما توقف رصيد إمبولي عند 26 نقطة في المركز العاشر.
 

روما إمبولي مباراة روما وإمبولي الدورى الايطالى إنتر الإيطالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام