استعجال التحريات حول مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بالهرم

أمرت نيابة الهرم، باستعجال تحريات المباحث حول مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المجنى عليه الطريق بمنطقة الهرم صدمته سيارة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة؛ لبيان سبب الوفاة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.