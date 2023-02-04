السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر والمفتي ينعيان شريف إسماعيل: فقدنا رجلا وطنيا من طراز فريد

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المهندس شريف إسماعيل، مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القوميَّة، ورئيس وزراء مصر السابق، الذي وافتْه المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 68 عامًا.

وأكِّد شيخ الأزهر أنَّ المهندس شريف إسماعيل كان رجلًا من طرازٍ فريدٍ، عاش مخلصًا لوطنه ومبادئه، ولم يتوان عن تلبية نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، وعمل بجدٍّ وإخلاص طوال مسيرته من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها، كما يذكر شيخ الأزهر للراحل تقديرَه ودعمَه للأزهر الشريف؛ علماء وأساتذة وطلابًا.

ويتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمَ أهله وذويه الصبر والسُّلوان.  إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

في السياق ذاته، نعى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق هيئات الإفتاء الأزهر شوقي علام –مفتي الجمهورية

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