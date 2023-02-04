السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق متهور استعرض بسيارته وحطم أخرى بالمقطم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقاهرة حجز شاب للغد لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية لاتهامه بأداء حركات استعراضية بسيارة ملاكي، والتسبب فى إحداث تلفيات بسيارة أحد المواطنين، حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة. 

بداية الواقعة عندما تقدم موظف ببلاغ بتاريخ 31 يناير الماضي، لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قال فيه إنه تضرر من قيام قائد سيارة، بالاصطدام بالسيارة الخاصة به، وإحداث تلفيات بها حال توقفها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه والسيارة المستخدمة في الواقعة «ملكه»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حال قيامه باللهو بالسيارة خاصته.

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