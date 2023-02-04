السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معيط ناعيا شريف إسماعيل: «سيظل نموذجا متفردا في العطاء الوطني»

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل، قائلًا: «سيظل الفقيد الراحل نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني، بإخلاصٍ يجسد أسمى آيات الانتماء لمصر، والسعي الخالص لمصلحة شعبها؛ فقد كان من خِيرة الرجال وأعظمهم، وأكثرهم تحملًا للمسئولية الوطنية فى أقسى الظروف». 


أكد الوزير، أن التاريخ سيذكر بمزيدٍ من الإجلال والتقدير، المسيرة الخالدة للفقيد الراحل، فى حب مصر، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

 

أسرة الفقيد أخل اري اقس الأ اعي الأج

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