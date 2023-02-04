18 موهبة تعبر «الدقيقة الواحدة» وتتأهل للمرحلة التالية

أعلن برنامج «الدوم» عن الاختيارات الخاصة بالمواهب المتأهلة للمرحلة التالية من المسابقة الأكبر لاكتشاف المواهب، بعد إجراء اختبارات الدقيقة الواحدة، فى حلقة أمس.

ويعد «الدوم» البرنامج الأكبر فى المنطقة لاكتشاف المواهب الفنية والإعلامية، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وعبّر أعضاء لجنة التحكيم المكونة من النجمة أنوشكا والنجم حميد الشاعرى والشاعر الغنائى أمير طعيمة، عن سعادتهم بالمشروع الجديد وبالمواهب المميزة فى البرنامج، وقالوا إن أهم ما ميز البرنامج هو قدرة الشركة المتحدة على تجميع أكبر عدد من المواهب من كل المحافظات وانخراطهم فى اختبارات متنوعة لاختيار أفضل المواهب من الأصوات المميزة.

ونالت المتسابقة أمانى إشادات أعضاء لجنة التحكيم ببرنامج «الدوم»، بعد أن أبهرتهم بأغنية أهدتها لوالدتها، وعلقت: «غنيت الأغنية دى إهداءً لروح أمى، وكنت عايزة أقول لأمى كل الحاجات الحلوة دى، وكان نفسى تبقى موجودة».

كما تألق المتسابق يحيى المنواتى، ابن محافظة شمال سيناء، بأغنية من التراث السيناوى، بصوته المميز، وعلق حميد الشاعرى على صوته قائًلا: «قمة الذكاء إنك اخترت أغنية سيناوى، وصوتك حلو قوى»، وقالت أنوشكا: «ألف تحية إنك جاى من بعيد جدًا، ودخلت علينا بالجمال والثقة دى».

وقدمت المتسابقة شهد عبدالحميد، ابنة محافظة القاهرة، موهبتها الغنائية ونجحت فى الحصول على موافقة ثلاثية من لجنة التحكيم، وقال حميد الشاعرى تعليقًا على صوتها: «برافو عليكى دون نقاش»، كما أثبتت المتسابقة تمارا عماد جدارتها الفنية بمقطع صغير من أغنية «يوم ليك ويوم عليك».

ووجهت الفنانة أنوشكا رسالة للمتسابقة بعد حصولها على المفتاح الذهبى، قائلة: «مش هقدر أنكر نقطة ضعفى إنك جاية من المنيا لحد القاهرة علشان تثبتى موهبتك، مجرد إنك جيتى دا شىء جميل، وإنتى عندك موهبة لكن محتاجة تدريب».

كما شاركت المتسابقة شهد عبدالمجيد فى المسابقة وقدمت أغنية «يا لعبة الأيام»، وعلق الفنان حميد الشاعرى قائلًا: «دى ما فيهاش كلام برافو»، وحصلت على ثلاثة مفاتيح خضراء، كما شارك المتسابق سيف الدين سيد، من محافظة القاهرة، فى المسابقة، بمقطع من أغنية «أنا طول اليوم مهموم من اللى جوايا» لبهاء سلطان، وحصل على صوت الفنان حميد الشاعرى، قائلًا: «أغنية صعبة، بس برافو عليك»، بينما رفض أمير طعيمة «سيف»، فيما منحته الفنانة أنوشكا المفتاح الذهبى.

وأبهر المتسابق منعم يوسف، من محافظة القاهرة، لجنة التحكيم وأشادت بصوته بعد مقطع من أغنية «أعذرينى يوم زفافك»، وعلق حميد الشاعرى قائلًا: «تمام التمام يا منعم.. رائع جدًا».

وكانت المفاجأة حين استأذن أحمد الشوالى، ابن مدينة حلايب، لجنة التحكيم قبل أن يبدأ فى الغناء من أجل الحديث وإلقاء كلمة، فوافقت على الفور، وقال: «نحن أبناء هذا الوطن ونسيج هذا الوطن وفداء هذا الوطن»، وبعدها قدم أغنية بلهجته وحصل على ثلاثة مفاتيح خضراء.

وفى النهاية، ومع لحظات الحسم، ومن بين ٣٦ متسابقًا، اختارت لجنة التحكيم ١٨ موهبة للتأهل للمرحلة التالية، وكان من المفترض أن تختار اللجنة ١٤ موهبة فقط، لكنها منحت المفتاح الذهبى لـ٤ آخرين.

وتضم قائمة المتأهلين: أمانى سمير من القاهرة، ويحيى المنواتى، من شمال سيناء، وأحمد الشوالى، من مدينة حلايب بالبحر الأحمر، ومحمد زين من بورسعيد، وخلود عثمان من الإسكندرية، وخلود محمد من الغربية، وأصالة خالد من القاهرة، وأسامة العشرى من بورسعيد، وأدهم الجزار من الغربية، ومحمود جمعة من الغربية، وتمارا عماد من المنيا، ومصطفى ذكرى من الإسماعيلية، ومحمد أشرف من الغربية، وشهد عبدالمجيد من القاهرة.

فيما منحت اللجنة المفتاح الذهبى لكل من: منعم يوسف من القاهرة، ومادونا مجدى، وليديا لوتشانو، وأسماء الدسوقى، من الدقهلية.

وينضم المتأهلون فى الغناء إلى ٢٠ موهبة فى التمثيل و١٦ موهبة أخرى فى التقديم التليفزيونى، ومن المقرر بدء منافسات الفنون التشكيلية والعزف بداية من الأربعاء المقبل أيضًا.