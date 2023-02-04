أحمد آدم يستضيف «نقششة»: فضلت النقاشة على التمثيل.. واليومية 700 جنيه

واصل النجم أحمد آدم حلقات برنامجه الكوميدى الساخر «آدم شو»، على شبكة تليفزيون الحياة، مساء أمس، حيث استضاف أحمد يوسف الشهير بـ«نقششة» اليوتيوبر الشهير، وبدأ حديثه معه عن سبب تسميته بـ«نقششة»، حيث قال إنه كان يعمل نقاشًا، ومن هنا جاء اللقب، ليجرى حوارًا كوميديًا ساخرًا معه حول المحتوى الذى يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن «نقششة» عن أنه سيتزوج خلال أسبوعين، كما استعاد بعض الذكريات الطريفة، مثل محاولته دخول عالم التمثيل من خلال دور كومبارس فى أحد الأفلام، لكن جرى طرده؛ لأنه رفض الحصول على أجر يومى ٥٠٠ جنيه وطلب ٧٠٠ جنيه أسوة بيوميته فى النقاشة.

وقال إن شخصيته ليست بعيدة عمَّا يظهر عليه فى يوتيوب»، والفارق بين الـ«يوتيوب» وحياته الحقيقية هو وجود الكاميرا فقط.

من خلال الحلقة ناقش «آدم» عددًا من القضايا، منها قضية «التوك توك» وعشوائية قيادة السيارات، حيث رصد عددًا من المفارقات التى يعاصرها المواطن مع سائقى سيارات الأجرة على مدار اليوم.

وعلق أحمد آدم على مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من مركبات الـ«توك توك» يحاول أصحابها تنظيفها باستخدام المياه، وعلق عليه: «الوسواس بياكلهم كده، فتلاقى التوك توك أول ما يتوسخ كده، يدخل ياخد شاور»، لينتقل إلى عشوائية قيادة السيارات، عارضًا مقطع فيديو يظهر فيه أحد السائقين يستخدم مرآة السيارة لمعرفة أبعاد الطريق قائلًا: «هو بيعمل ليه كده والنبى.. طلع عنده مرايا فى العربية، بس بيستخدم المرايا اتنين فى واحد، يحلق دقنه ويشوف الطريق».

كما عرض مقطعًا لسيارة تسير وتصطدم بالموتوسيكلات بطريقة غريبة تنم عن استهتار السائق، وغيرها من الأمور الجدلية الأخرى.

كما علق على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالرقص المختلف، وقال آدم: «هنفرجكم على شوية فيديوهات كده، عجبتنى أنا شخصيًا، هنتفرج على شوية فيديوهات عجيبة.. فيه ناس لما بتيجى ترقص بتعمل حجات غريبة جدًا، إحنا عارفين كل اللى بيرقصوا، فيه اللى بيرقص فوق، وفيه إللى بيشغلها من تحت، يعنى على كل لون يا باتيستا، إلا اللى أنا شفته ده مش فاهم بيعمل إيه، ومش فاهم الرقصة بتاعته، فجأة قلب الرقصة بحاجة لا يمكن حد يصدقها، مش عارف ليه هو عمل كده».