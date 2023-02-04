الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذه الأيام: «ستصل إلى 4 درجة مئوية»

أوضح الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أبرز توقعات حالة الطقس غدًا، قائلة: "إن أهم عنصر في التقلبات الجوية التي سنبدأ نشهده من غدًا، هو نشاط الرياح الذي سيكون مثير لبعض الرياح".

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين الـ 35 لـ 50 كيلومتر/للساعة، وبالتالي سيكون هناك إثارة للرمال والأتربة، وخاصة في الأماكن المكشوفة، والأماكن التي لها ظهير صحراوي كبير، المدن الجديدة الموجودة في القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت، إلى أن نشاط الرياح سيكمل حتى الأربعاء القادم، لافتة إلى أن ذروة نشاط الرياح سيكون يومي الإثنين والثلاثاء، مؤكدة أنه مع نشاط الرياح سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستنخفض درجة الحرارة بدءًا من يوم الإثنين ويكمل حتى نهايات الأسبوع، وستصل درجات الحرارة ليلاً حتى 4 و5 درجات مئوية في محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، ومع نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.