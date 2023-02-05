درجات الحرارة اليوم الأحد 5-2-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم يسعى الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لمعرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 5-2-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس وأيضا درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 5-2-2023 في محافظات مصر

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، فيما يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتعرض "الدستور" كافة درجات الحرارة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بعض من محافظات جمهورية مصر وحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح من ما بين 1 درجة إلى 4 درجات في عدد من المناطق والمدن، كما ستوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حوالي 40% على مناطق عديدة من السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري، كما ستتكون الثلوج على كافة قمم جبال موسى وأيضا سانت كاترين.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الأحد 5-2-2023



- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08