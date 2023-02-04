السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام أمريكية: إسقاط المنطاد الصيني وفرض حظر جوي بمحيطه

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بإسقاط القوات في ولاية كارولينا للمنطاد الصيني وفرض حظر جوي في محيطه.

فيما أكدت شبكة اي بي سي الأمريكية، إغلاق المجال الجوي في كارولاينا الشمالية والجنوبية، لافتة إلى إغلاق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 3 مطارات.

وتم رصد البالون يوم السبت فوق أجزاء من شارلوت بولاية نورث كارولينا ومقاطعة شمال جرينفيل في ساوث كارولينا.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عن إغلاقها ثلاثة مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.

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