السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة ومحافظ الشرقية يتفقدان مستشفى الزقازيق العام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة إمداد قسم الجراحة في مستشفى الزقازيق العام، بأدوات ومستلزمات جراحات (المخ والأعصاب، والصدر، والقلب)، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمرضى المترددين على المستشفى بنسب عالية، نظرًا للموقع الجغرافي الهام للمستشفى والذي يخدم أهالي مدينة الزقازيق، والمدن والمراكز المجاورة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، لمستشفى الزقازيق العام، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية، ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام المستشفى التي تم تطويرها واستحداثها خلال الفترة الأخيرة، بتكلفة تخطت الـ 40 مليون جنيه، حيث شملت أعمال التطوير أقسام (الاستقبال والطوارئ، القسطرة القلبية، العناية المركزة، العناية المتوسطة، العناية المركزة للأطفال).

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الأقسام الطبية الجديدة والتوسعات التي تتم بالمستشفى، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة للسموم، وإنشاء وتجهيز قسم للعلاج الكيماوي والهرموني للأورام السرطانية -للمرة الأولى بالمستشفى- بالإضافة إلى افتتاح وحدة غرس وزراعة الأسنان والتي تعد الأولى بمستشفيات مديرية الصحة في محافظة الشرقية.

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى شهد خلال الفترة الأخيرة تشغيل عيادات جراحات إصلاح التشوهات الخلقية للأطفال المبتسرين، وعيادة وجراحات مفاصل العظام، وجراحات المخ والأعصاب، وعيادة أمراض الدم، وعيادة الألم، مشيرًا إلى إنشاء وتجهيز وحدة آلام الصدر بتكلفة بلغت 0.5 مليون جنيه، وكذلك تشغيل قسم جراحات القلب المفتوح، بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون جنيه.

 

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الجولات الميدانية محافظات الجمهورية وزير الصحة أدوات جراحية الأقسام الطبية

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