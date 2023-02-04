السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء ناعياً شريف إسماعيل: كان نموذجًا فى الإخلاص والعطاء والتفانى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نعى مجلس الوزراء، بخالص الحزن وعميق الأسى، رئيس الوزراء السابق، الدكتور شريف إسماعيل، الذى وافته المنية اليوم.

وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل العظيم ومحبيه، مؤكدا أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة، كانت دوما أهلا للثقة وتحمل المسئولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان.

وأكد مدبولى أن الراحل الكريم كان نموذجا فى الإخلاص والعطاء والتفانى، تعلمنا منه الكثير، وكان خير سند لوطنه ولزملائه، ظل يخدم وطنه حتى وافته المنية، بإخلاص وتفان.

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