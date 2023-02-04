شروط وخطوات إثبات مهنة طالب بالخارج في بطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات؛ لإثبات مسمى طالب بالخارج في بطاقة الرقم القومي.

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إثبات مسمى طالب بالخارج في البطاقة الشخصية

ووضع قطاع الأحوال المدنية شروط إثبات مسمى طالب بالخارج بموجب جواز السفر المصري الساري الصادر من القنصلية أو السفارة المصرية بالخارج "كود88" أو شهادة إفادة معتمدة من السفارة أو القنصلية الخارجية المصرية، أو من خلال جواز سفر مصري ساري صادر من داخل الجمهورية مثبت به المهنة طالب بالخارج.

وفي حالة إذا كان جواز السفر المصري الساري صادر من داخل الجمهورية مثبت به المهنة طالب فقط، يشترط حينها وجود تأشيرة دخول وخروج بالجواز قرين إقرار أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يفيد قيده للدراسة بالخارج.

وإذا أراد المواطن تغيير مسمى طالب إلى أي مسمى أخر بالمهنة يتم أخذ إقرار عليه بذلك دون مطالبته بأي مستندات أخرى مع إثبات المهنة الجديدة بقواعد إثباتها.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.